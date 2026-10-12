V litoměřické nemocnici funguje nová zubní ordinace

„Nedostatek zubních lékařů v menších městech je dlouhodobým problémem. Pro pacienty získat možnost kontinuální stomatologické péče tak vyžaduje velké úsilí, nové zubaři neberou. Proto jsme se dohodli na zprovoznění ordinace přímo v areálu nemocnice, což přinese benefity i našim pacientům a zaměstnancům,“ uvedl ředitel litoměřické nemocnice Vladimír Kestřánek.
Ordinaci budou moci využívat i lidé, kteří jsou delší dobu hospitalizovaní na lůžkových odděleních, aby nemuseli cestovat za svým zubařem.
Pracoviště najdou pacienti v prvním podlaží pavilonu B.
Objednat se lze ve všední dny od 8 do 16 hodin, a to na telefonním čísle 602 322 309 nebo na e-mailu recepcelitomerice@dki.cz.