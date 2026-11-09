„Nedostatek zubních lékařů v menších městech je dlouhodobým problémem. Získat možnost kontinuální stomatologické péče vyžaduje od pacientů velké úsilí, protože noví zubaři zpravidla nepřijímají. Proto jsme se dohodli na zprovoznění ordinace přímo v areálu nemocnice, což přinese výhody také našim pacientům a zaměstnancům. Ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a tak ji mohou využívat i pacienti, kteří jsou na našich lůžkových odděleních hospitalizováni delší dobu, aniž by museli cestovat za svým stomatologem,“ podotýká Vladimír Kestřánek, ředitel Nemocnice Litoměřice.
„V rámci stomatologické péče nabízíme zejména preventivní prohlídky, komplexní diagnostiku a plánování léčby, konzervativní stomatologii a ošetření zubního kazu, estetickou stomatologii, dentální hygienu a prevenci, ošetření kořenových kanálků, extrakce zubů včetně komplikovaných případů a další výkony,“ popisuje pak Halina Trsková ze Stomatologie DKI.
Ordinace Stomatologie DKI, kterou pacienti najdou v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, nabízí péči o chrup dětí i dospělých. Zájemci se mohou objednávat od pondělí do pátku mezi 8. a 16. hodinou na telefonním čísle 602 322 309 nebo e-mailem na adrese recepcelitomerice@dki.cz.