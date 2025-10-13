V litoměřickém participativním rozpočtu vyhrálo workoutové hřiště

O přízeň usilovalo celkem sedm projektů na vylepšení veřejného prostoru, které navrhli sami obyvatelé.
Na druhé místo vynesly hlasy veřejnosti projekt u-rampy na bikrosovém hřišti v Pokraticích a třetí místo obsadil návrh na odpočinkový a komunitní park u ZŠ Havlíčkova.
„Do ankety se zapojilo 1 812 respondentů, což je oproti předešlým ročníkům rekordní číslo. Stejně jako v minulém roce je na realizaci projektů s nejvíce hlasy vyčleněn jeden milion korun,“ uvedl Petr Leník, koordinátor Zdravého města Litoměřice, jež participativní rozpočet s názvem Tvoříme Litoměřice zaštiťuje.
V Litoměřicích se v předešlých letech uplatnila metoda, kdy jsou uskutečněny vítězné projekty v pořadí od toho, který získal nejvíce hlasů, po všechny následující.
„Dokud se peníze z participativního rozpočtu nevyčerpají,“ dodal Leník.
Přípravy na uskutečnění vybraných projektů se již rozbíhají.