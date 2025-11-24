V Litvínově operuje v těchto dnech největší jeřáb v České republice. „Obr“ pomáhá zastřešit novou plaveckou halu, jeho úkolem je zvedat panely o hmotnosti 16 tun.
„Kvůli zajištění stání jeřábu byla nutná i úplná uzavírka přilehlé komunikace III/0138. Aby konstrukce unesla extrémní zatížení a byla zcela stabilní, vrtali jsme do skalního podloží. Kvůli svažitému terénu je zatížení jeřábu přenášeno prostřednictvím speciálně navržených železobetonových patek založených na sedmnáctimetrových mikropilotech. Jen montáž jeřábu trvala téměř dva dny,“ popsal Petr Lohniský, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav.
Dokončení hrubé konstrukce haly je v plánu do konce letošního roku, aby v lednu mohly začít práce v interiéru. Zkušební provoz je v plánu na září 2026.
Lidé se v nové budově mohou těšit na závodní plavecký bazén, rekreační bazén s atrakcemi, dětské brouzdaliště či wellness centrum se saunami, parní kabinou, vířivkou, Kneippovým chodníkem a dvěma cvičebními sály.
Náklady na projekt aktuálně činí 380 milionů korun, městu Litvínov pomáhá s jejich pokrytím dotace ve výši 120 milionů korun.