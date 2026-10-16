V Litvínově vzniká koalice s vítězem ANO, ale bez starostky Bláhové (ANO)

V Litvínově se na vytvoření koalice dohodlo vítězné hnutí ANO, Litvínov DO TOHO! a uskupení To dáme - za podpory Naše Česko. V třiadvacetičlenném zastupitelstvu tak budou mít dohromady 15 mandátů. Dohoda byla možná za předpokladu, že současná starostka Kamila Paloch Bláhová (ANO) nebude ve vedení města ani v radě, řekl dnes ČTK Petr Globočník z Litvínov DO TOHO!. Vyjádření starostky ČTK zjišťuje.
Bláhová stojí v čele města od roku 2014. Koaliční partneři se dohodli, že na funkci starostky města nominují Květuši Hellmichovou za uskupení To dáme – za podpory Naše Česko, na funkci prvního místostarosty Daniela Urika za Litvínov DO TOHO! a na funkci druhého místostarosty Karla Rosenbauma za ANO. Sedmičlennou radu budou tvořit tři zástupci ANO, dva zástupci Litvínov DO TOHO! a dva zástupci To dáme – za podpory Naše Česko.
Strany nyní dolaďují programové priority a rozdělení kompetencí. Globočník chce, aby i neuvolnění radní měli širší pravomoci a mohli se aktivněji podílet na práci pro město. "Protože v Litvínově je potřeba udělat hodně práce," vysvětlil. Sám by se chtěl věnovat například zdravotnictví a jednat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) o možnostech zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Podle něj by tak radní mohli řešit více oblastí, kterým se dosud nevěnovala dostatečná pozornost. "Těch věcí tam je víc, uvidíme, jak ta jednání ještě dopadnou," řekl.
V komunálních volbách v Litvínově zvítězilo hnutí ANO se ziskem 22,35 procenta hlasů a šesti mandátů. Druhé skončilo uskupení Litvínov DO TOHO! s 18,19 procenta hlasů a pěti mandáty. Třetí příčku obsadilo uskupení To dáme - za podpory Naše Česko, které získalo 14,83 procenta hlasů a čtyři mandáty. Po třech zastupitelích mají Litvínov patří občanům - Starostové a nezávislí a Společně za Lepší Litvínov. Volební účast v Litvínově dosáhla 34,25 procenta. Vyplývá to z údajů na www.volby.cz.