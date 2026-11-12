Lidé se mohou těšit například na chrpy, měsíčky, máky, kopretiny, len, hvozdíky, lokanky, krásnoočka, třezalky a další kvetoucí rostliny.
„Od roku 2024 je ve městě na vybraných plochách zavedena takzvaná mozaiková seč a součástí nové strategie jsou i květnaté louky a extenzivní trávníky, které nahrazují monotónní zelené plochy směsí barevných květin. Tyto louky se sečou maximálně dvakrát ročně, což zaručuje přirozený vývoj rostlin a respektuje hmyzí obyvatele v těchto místech,“ uvedla mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.