V Lounech pokračují povolební jednání, strany hledají podobu nové koalice

V Lounech pokračují povolební jednání o podobě nové koalice. Vítězné ANO zatím nevylučuje spolupráci s žádným uskupením. ČTK to dnes sdělil starosta města a lídr ANO Milan Rychtařík. Některé další strany jednají o společné koalici. Lídr druhého nejúspěšnějšího uskupení Pro lepší Louny Pavel Janda potvrdil, že jedná o možné koalici se třemi dalšími subjekty, které by společně měly většinu v zastupitelstvu.
Janda ČTK řekl, že se jeho zástupci shodli s Vizí pro Louny na společném hledání většiny. Jednali také s uskupením Louny společně a Unií pro sport a zdraví. Čtveřice by tak měla dohromady 16 zastupitelů.
Zástupci Pro lepší Louny se setkali také s vítězným ANO. Podle Jandy jeho zástupcům sdělili, že zvažují více variant povolebního uspořádání, včetně možné spolupráce s ANO. Nyní podle něj směřují k dalšímu jednání čtyř zmíněných uskupení. To by mělo ukázat, zda se podaří dohodu posunout ke konkrétní koalici.
Rychtařík z vítězného hnutí uvedl, že je zatím předčasné předvídat podobu budoucí koalice. "Chceme jednat se všemi politickými subjekty," řekl.
Štěpánka Slezáková z Vize pro Louny potvrdila, že její uskupení od sobotního večera jedná s uskupením Pro lepší Louny. Společně mají 12 mandátů, což jim podle ní dává silnější vyjednávací pozici. Slezáková vyloučila spolupráci s SPD a Lounskými patrioty.
Také zástupkyně uskupení Louny společně Ivana Hluštíková potvrdila jednání s Pro lepší Louny, Unií pro sport a zdraví a Vizí pro Louny. Spolupráci v této koalici si podle ní dokážou představit. Těmto uskupením představily Louny společně možnost koalice, která by měla většinu v zastupitelstvu. K dohodě ale strany zatím nedospěly.
Lídři z Unie pro sport a zdraví a z Lounských patriotů nechtěli jednání zatím podrobněji komentovat. SPD se k povolebním jednáním nevyjádřila. Zástupce strany Sociální demokracie a nezávislí kandidáti Aleš Minařík uvedl, že s jedním mandátem jeho strana nemá možnost sestavit většinovou koalici s dosavadními partnery.
Hlasování v komunálních volbách v Lounech se zúčastnilo 37,21 procenta voličů. Vyhrálo je ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo Pro lepší Louny se sedmi mandáty, polepšilo si tak o dvě křesla. Třetí Vize pro Louny bude mít pět zastupitelů. Louny společně, Unie pro sport a zdraví a Lounští patrioti získali po dvou mandátech. Sociální demokracie a nezávislí kandidáti a SPD, nezávislí kandidáti budou mít po jednom zastupiteli. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz.