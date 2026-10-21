V Lounech se na spolupráci dohodla čtyři uskupení, starostou má být Pavel Janda

V Lounech se na spolupráci pro nadcházející volební období dohodla čtyři uskupení. Jsou jimi Pro lepší Louny, Vize pro Louny, Louny společně a Unie pro sport a zdraví. Koalice bude mít 16 mandátů z 29. Starostou by se měl stát Pavel Janda z hnutí Pro lepší Louny. ČTK o tom dnes informoval Janda. V radě města mají být podle něj zastoupeny všechny čtyři subjekty. Vítězné ANO bude v opozici.
Reprezentanti budoucí koalice podepsali memorandum o společném postupu a exkluzivním jednání o koaliční smlouvě. Místostarostkou by měla být Štěpánka Slezáková z Vize pro Louny. Neuvolněným místostarostou, tedy bez nároku na plný plat, má být Radovan Šabata z Unie pro sport a zdraví.
Strany se v memorandu zavázaly, že nebudou jednat o jiné koaliční ani obdobné spolupráci s dalšími uskupeními. Podrobnou koaliční smlouvu, která stanoví společné programové priority, chtějí dojednat a představit do 2. listopadu.
Hlasování v komunálních volbách v Lounech se zúčastnilo 37,21 procenta voličů. Vyhrálo je ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo Pro lepší Louny se sedmi mandáty, polepšilo si tak o dvě křesla. Třetí Vize pro Louny bude mít pět zastupitelů. Louny společně, Unie pro sport a zdraví a Lounští patrioti získali po dvou mandátech. Sociální demokracie a nezávislí kandidáti a SPD, nezávislí kandidáti budou mít po jednom zastupiteli. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz.