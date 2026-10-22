V Lovosicích bude pokračovat ve funkci obžalovaný starosta z hnutí PRO Lovosice

V Lovosicích na Litoměřicku se na společné spolupráci pro nadcházející volební období dohodlo sdružení nezávislých kandidátů PRO Lovosice v čele se starostou Vojtěchem Krejčím s hnutím STAN. V zastupitelstvu o 21 členech bude mít koalice pohodlnou většinu 13 hlasů. Vyplývá to z prohlášení na facebooku. Krejčí stane v listopadu před soudem kvůli údajnému neoprávněnému vyplacení odstupného bývalému úředníkovi. Vinu od začátku odmítá.
Uskupení PRO Lovosice vzniklo krátce před minulými volbami. Porazilo tehdy ve městě, kde sídlí Lovochemie z holdingu Agrofert, hnutí ANO. Zvítězit se mu podařilo i letos. Starostu policie obvinila z podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti se sporným odstupným. S trestním stíháním starosta nesouhlasil, podal proti němu stížnost. Případ policie v létě uzavřela, obžalobu poslal státní zástupce na soud, který nařídil hlavní líčení na 19. listopadu.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva navrhne koalice PRO Lovosice a STAN na starostu Krejčího a na prvního místostarostu Jiřího Motla ze STAN. Oba budou funkce vykonávat jako uvolnění, tedy s nárokem na plnou odměnu. Druhým neuvolněným místostarostou, tedy bez nároku na odměnu, bude Jiří Hopp za PRO Lovosice.
Rada města bude mít sedm členů. Za PRO Lovosice to budou ještě Jiří Cimr, Jana Nováková a Jan Heřmanovský a za STAN kromě Motla ještě Andrea Červenková. "Chceme pokračovat v rozpracovaných i připravovaných projektech a především naplňovat náš společný program pro období 2026–2030," uvedla koalice, která chce usilovat o vznik Výboru pro veřejné zakázky a investice jako poradního orgánu zastupitelstva města. Jeho cílem bude posílit transparentnost a zajistit zastupitelům i veřejnosti aktuální přehled o významných projektech, veřejných zakázkách, dotacích a jejich financování, a to od prvotního záměru, průběh až po realizaci.
"Naší společnou prioritou zůstává otevřená radnice, vzájemná spolupráce a odpovědný rozvoj Lovosic," uvedla koalice v prohlášení.