V Lovosicích opravili hrobku průmyslníka spojeného s výrobou sušenek

V Lovosicích na Litoměřicku opravili hrobku Franze Tschinkela, průmyslníka spojeného s výrobou sušenek, která ve městě pokračuje dodnes. Cesta od nápadu zabránit zřícení drobné památky k opravě trvala skoro rok, samotné práce tři měsíce. Restaurovanou hrobku dnes veřejnosti ukázalo město společně s Ústeckou komunitní nadací, která záchranné práce koordinovala.
Franz Tschinkel byl nejmladším ze čtyř synů Augustina Tschinkela, zakladatele jedné z prvních továren na výrobu cikorky v českých zemích. Franz s bratrem Antonem v roce 1854 zahájili v Lovosicích stavbu nové továrny. Z malého rodinného podniku vyrostl závod, který se později proslavil pod značkou Deli a stal se jedním z pilířů hospodářského života města. Tschinkelové tím položili základy potravinářské výroby, která v Lovosicích nepřetržitě funguje více než 170 let a pokračuje dodnes v závodě společnosti Mondelez.
Hrobce průmyslníka na městském hřbitově hrozilo zborcení. Kvůli záchraně památky se spojila radnice se současnými majiteli továrny a Ústeckou komunitní nadací, která má s podobnými projekty zkušenosti. Město podpořilo renovaci částkou 100.000 korun, společnost Mondelez dala 25.000 korun a potvrzena je dotace z ministerstva pro místní rozvoj 150.000 korun.
"Příběh rodiny Tschinkelových je spojen s podnikavostí, odvahou a inovacemi. Bez jejich rozhodnutí přijít do Lovosic by zde dnes možná nestál závod, ve kterém pracujeme. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí projektu, který připomíná kořeny našeho závodu a lidí, kteří stáli u jeho vzniku," uvedl ředitel lovosického závodu Mondelez Petr Jansa. Starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) při slavnostním setkání připomněl, že péče o podobné památky není pouze otázkou zachování kamene a architektury, ale především uchování paměti místa.
Autorem myšlenky na záchranu hrobky je lovosický patriot Jiří Hauf, který pracoval mnoho let v továrně Deli. Při cestě za obnovou hrobky se podařilo najít přímého potomka rodiny, šestaosmdesátiletý Walter Reinhard Tschinkel je emeritním profesorem na univerzitě v USA. Organizátoři dnes pro něj slavnostní představení zachráněné hrobky dokumentovali.
Návrh obnovy včetně osazení novými prvky pochází z dílny Roberta Vlasáka, vedoucího ateliéru přírodních materiálů na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně. "Přemýšleli jsme, jak sdělit i historii místa a toho člověka. Vymysleli jsme, že když je to zakladatel Deli, tak to bude v podobě tatranky. Proto vzniklo dílo v podobě a přesných poměrech tatranky, na kterém si zájemci v češtině a němčině přečtou, kdo byl Franz Tschinkel a proč byl tak důležitý pro město Lovosice," uvedla ředitelka nadace Katka Valešová. Na kamenických pracích se podílel Pavel Malý, lovosický kameník a sochař, který pro město pomohl například obnovit sochu medvěda na starou radnici.