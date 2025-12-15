Řidiči totiž nerespektovali zákaz stání mimo povolená místa a parkovali na trávníku, čímž ho zcela zničili. Betonové zátarasy mají přispět k tomu, aby se tráva přes zimu vzpamatovala.
Na jaře město plánuje zátarasy vyměnit za velké okrasné květináče, které lokalitu nejen ochrání, ale také zpříjemní celé okolí. Zároveň se začne pracovat na rozšíření parkovacích míst, kterých je v oblasti velký nedostatek.
Radnice už připravuje rozšíření parkování v ulici Vodní a také možnost posílení parkovacích kapacit v ulici Wolkerova.