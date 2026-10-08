V lovosickém lesoparku Osmička je nový skatepark

Areál má rozlohu téměř 1 600 metrů čtverečních, je navržen nejen pro skateboardisty, ale také pro jezdce na koloběžkách, kolech nebo kolečkových bruslích.
Rozdělen je do tří částí.
První tvoří otevřenější rovná plocha, takzvaná plaza, inspirovaná obdobnými prostory ve Španělsku a Spojených státech. Její součástí je také basketbalový koš a prostor využitelný například pro streetball.
Prostřední část nabízí hlavní skateové překážky – rádiusy, šikminy, schody, boxy, hrany a raily.
Třetí část tvoří bowl, tedy zapuštěná betonová „vana“ určená pro plynulou jízdu a triky.