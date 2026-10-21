V Mostě má ProMOST připravenou koaliční smlouvu s ANO, primátorem zůstane Hrvol

V Mostě, druhém největším městě v Ústeckém kraji, bude pokračovat koalice ProMOST a ANO. Koaliční smlouva na další čtyři roky je připravená, podepisovat by se mohla koncem příštího týdne. ČTK to dnes řekl primátor Marek Hrvol z hnutí ProMOST, který bude nadále v čele města. V zastupitelstvu o 45 členech bude mít koalice většinu 30 hlasů.
"Hledáme termín k podpisu koaliční smlouvy, kterou nyní finalizujeme. Rozložení sil v radě bude podobné tomu dosavadnímu, obdobné budou počty uvolněných a neuvolněných členů rady," uvedl Hrvol. Rada dosud měla devět členů, tři byli z ANO. Jako uvolnění, tedy s nárokem na plný plat, vykonávali funkci primátor, oba náměstci a radní Jana Falterová Zudová (ANO), která měla na starosti projekty.
Personální otázky se budou podle Hrvola teprve řešit, náměstkyní by měla opět být Markéta Stará (ProMOST). "Programové priority máme podobné, panoval v tomto soulad. V tuhle chvíli máme rozjeto několik projektů, v jejichž realizaci bychom chtěli pokračovat," řekla ČTK Zudová, která se zatím nechtěla vyjadřovat k tomu, zda znovu usedne v radě.
Hnutí ProMOST získalo v letošních komunálních volbách 22 mandátů, ANO osm. Uskupení VIZE pro Most má 11 zastupitelů. "Jsme připraveni na opoziční práci," řekl ČTK Jiří Nedvěd z VIZE pro Most. V opozici budou ještě Piráti, Zelení a Starostové a SPD a Motoristé sobě.
Po volbách před čtyřmi lety se stal primátorem Jan Paparega (ProMOST), který zároveň vyhrál volby do Senátu. V prosinci 2022 na post primátora rezignoval kvůli vytíženosti v horní komoře. Na jeho místo zastupitelé zvolili Hrvola.