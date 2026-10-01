Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosahuje 15 milionů korun. Městu se však na tuto investici podařilo získat výraznou finanční podporu. „Projekt podpoří dotace ve výši 8,9 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová.
Hlavním cílem modernizace je především úspora elektrické energie a snížení provozních nákladů města.
Samotná realizace třetí etapy je naplánována na první polovinu příštího roku – stavební a montážní práce budou probíhat od ledna do června.