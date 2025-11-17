Akce začíná v 15 hodin u budovy magistrátu, odkud účastníky odveze historický autobus k muzeu. Zde se v 15.30 hodin uskuteční vernisáž výstavy Ztracené klíče aneb Listopad 1989 v Mostě, která návštěvníky zavede do autentické domácnosti listopadu 1989. Součástí výstavy, jež potrvá až do konce ledna příštího roku, je i komiks Ztracené klíče.
Dále je v muzeu na programu tematický happening herců Městského divadla v Mostě připomínající „zlaté časy“ před rokem 1989, koncert sólistů činohry zpívajících písně Marty Kubišové a Karla Kryla a také vystoupení slovensko-amerického jazzového hudebníka Laca Decziho a jeho kapely Celula New York.
Program v muzeu potrvá do 18 hodin a poté historický autobus odveze zájemce do Divadla rozmanitostí, kde bude uvedena Havlova Audience.
Vstupné do muzea se neplatí. Lístky do divadla vyjdou na 250 korun a koupit si je lze buď na místě, nebo na webu Městského divadla v Mostě.