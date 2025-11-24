V Mostě se opět vyměňuje veřejné osvětlení

V Mostě běží druhá etapa výměny veřejného osvětlení. Dotkne se téměř 300 stožárů, které je potřeba nahradit kvůli opotřebení a korozi. Vytipoval je správce osvětlení, firma Eldoto osvětlení.
Nové stožáry mají zajistit vyšší bezpečnost a také mají mít delší životnost.
„Zároveň přispívají k modernějšímu vzhledu ulic. Už 105 stožárů je vyměněno, zejména v lokalitách ‚sedmistovky‘ a v okolí ulice Vítězslava Nezvala,“ popsala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová s tím, že práce pokračují podle plánu a brzy se přesunou do další části města.
V plánu je například lokalita „šestistovky“, ulice Obránců míru či SNP a další.
„Nové stožáry mají evidenční štítky, díky kterým lze snadno nahlásit konkrétní lampu. Pokud štítek ještě chybí, použijte původní číslo označené černým svislým nástřikem,“ doplnila dále mluvčí.