V Mostě se otevře nová speciální třída pro děti se závažnými poruchami řeči

V Mostě se v září otevře nová speciální třída pro děti se závažnými vadami řeči. Cílem je poskytnout dětem odbornou péči a vytvořit prostředí, které podpoří jejich rozvoj ještě před nástupem do základní školy. Radnice o tom informovala na webu. V Mostě bude v nadcházejícím školním roce méně přípravných tříd s ohledem na zpřísnění odkladů školní docházky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nedávno uvedl, že chce přípravné třídy zachovat.
Na pracovišti F. Kmocha v 1. mateřské škole v Mostě vznikne od 1. září třída určená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, především se závažnými vadami řeči. "Včasná odborná podpora má pro děti se závažnými poruchami řeči zásadní význam. Díky nové speciální třídě budou mít možnost rozvíjet své komunikační schopnosti v prostředí, které je přizpůsobené jejich potřebám a kde jim bude k dispozici kvalifikovaný tým odborníků," uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST).
Nová třída rozšíří síť speciálního předškolního vzdělávání ve městě a nabídne podle Staré rodičům možnost zajistit svým dětem cílenou podporu v období, které je pro rozvoj řeči a komunikace klíčové. V Mostě poskytuje dětem od tří do sedmi let se speciálními potřebami předškolní vzdělávání od září 2020 speciální mateřská škola Husitská. "Je bezbariérová, fungují dvě třídy po sedmi dětech," řekla ČTK mluvčí radnice Klára Vydrová. Několik dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je také v mateřské škole K. H. Borovského a nová třída v mateřské škole F. Kmocha má kapacitu šest až 14 dětí. "V současné chvíli je zapsáno deset dětí," uvedla Vydrová.
Přípravných tříd základních škol, kde se vzdělávají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, bude od září v Mostě méně než v předchozích letech. Ve školním roce 2025/2026 jich bylo jedenáct, navštěvovalo je 155 dětí. V novém školním roce jich bude sedm.
V přípravné třídě se děti adaptují na školní prostředí. "Často jsou to děti, které mají potíže s mluvením, koncentrací, mají poruchy chování. Tady na ně máme čas, můžeme odhalit i to, zda jsou vhodné ke vzdělávání v základní škole. Učí se formou hry, ani to nevnímají jako učení," řekla již dříve ČTK Martina Murgašová z 18. ZŠ, která pracuje v přípravné třídě 20 let.
Plaga uvedl, že připraví změnu zákona, aby mohly přípravné třídy pokračovat i po roce 2029. S jejich zrušením od září 2029 počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Ta také zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Podle Plagy pomáhají přípravné třídy dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému.