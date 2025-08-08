Změřit síly s dalšími běžci při závodu v netradiční noční atmosféře můžete v sobotu 9. srpna v Mostě.
Koná se tu oblíbený Night Run, při kterém se ze startu na 1. náměstí vydáte na okruh do setmělého parku Šibeník a zpět. Připraven je hlavní závod dlouhý 10 kilometrů, štafetový závod, běh proti rakovině Mary Kay Run dlouhý 5 kilometrů, dětský závod Kids Cup, nezávodní Fénix Run a závod Sprint, který je dlouhý jeden kilometr.
Časy registrací, startů, výši startovného a další podrobnosti najdete na night-run.cz.