V Mostě vystavuje své obrazy malíř Tomáš Tichý

V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě představuje výběr ze své tvorby malíř Tomáš Tichý.

Výtvarník reprezentuje střední výtvarnou generaci malířů.

„Pro tvorbu Tomáše Tichého je příznačné, že toto drama světa, drama definitivní nevlastnitelnosti skutečnosti se vynořuje skrze krásu malby, skrze promyšlený vyvážený kolorismus odkazující k dlouhým dějinám malířství,“ uvedl kurátor Ivan Neumann.

Výstava potrvá do 1. června. Zájemci si mohou díla prohlédnout od úterý do pátku v době od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin.