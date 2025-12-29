V mostecké restauraci se chlubil plynovou pistolí a také z ní vystřelil

„Vše začalo nevinně, posezením v hospodě u piva. Vypitý alkohol pravděpodobně sehrál důležitou roli v chování jednoho z hostů. Ten u stolu mezi svými známými vytáhl plynovku. S tou se nejprve chlubil a ukazoval ji ostatním hostům. Naštěstí zbraní na nikoho nemířil. Zřejmě měl ale nutkání ukázat, co umí. Otočil se směrem ke zdi, zmáčkl spoušť a ozvala se rána,“ sdělil mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Následovala slovní hádka mezi návštěvníky. Při té měl střelec údajně hrozit mladému hostu, který seděl také u stolu.
„To se ale nelíbilo přítomnému otci, který se rozhodl vzít zákon co svých rukou. Táta vyšel před provozovnu a dřevěnou židlí měl rozbít skleněnou výplň pátých dveří zaparkovaného volva. Tím způsobil několikatisícovou škodu. Vozidlo patřilo právě střelci. Situaci na místě uklidnil až příjezd policejních hlídek,“ dodal Krieger.
Policisté oba muže zadrželi a vzhledem k jejich podnapilému stavu převezli do cely, zajistili i plynovou pistoli.
Vězení hrozí oběma mužům
„Po vystřízlivění si 48letý střelec převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a v případě uznáni viny mu hrozí až tři roky ve vězení. Druhý zadržený muž ve věku 42 let je podezřelý ze spáchání poškození cizí věci. Tomu hrozí za mřížemi o dva roky méně,“ přiblížil policejní mluvčí.