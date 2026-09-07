V mostecké školce vznikla třída pro děti s vadami řeči

Jejím cílem je poskytnout dětem odbornou péči a vytvořit prostředí, které podpoří jejich rozvoj ještě před nástupem do základní školy.
„Včasná odborná podpora má pro děti se závažnými poruchami řeči zásadní význam. Díky nové speciální třídě budou mít možnost rozvíjet své komunikační schopnosti v prostředí, které je přizpůsobené jejich potřebám a kde jim bude k dispozici kvalifikovaný tým odborníků,“ uvedla náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará (ProMOST).
Nová třída podle ní rozšíří síť speciálního předškolního vzdělávání ve městě a nabídne rodičům možnost zajistit svým dětem cílenou podporu v období, které je pro rozvoj řeči a komunikace klíčové.