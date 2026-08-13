V několika přírodních nádržích v Ústeckém kraji je zhoršená kvalita vody

Několik přírodních vodních nádrží v Ústeckém kraji se potýká se zhoršenou kvalitou vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů kvůli výskytu sinic platí po koupání v jezeře Chmelař na Litoměřicku a v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku. Zhoršená jakost vody je v Nechranické přehradě na Chomutovsku. Hygienici doporučují lidem, aby se po koupání v těchto třech přírodních koupalištích osprchovali. Informovali o tom na svém webu.
Zhoršená jakost vody je také na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. V plavecké nádrži v Mikulášovicích na Děčínsku je voda na pohled horší, zdravotní komplikace po koupání v ní nicméně nehrozí. Voda v dětské části plovárny je čistá. V pořádku je také nedaleké koupaliště ve Velkém Šenově.
Bez obav o své zdraví se mohou lidé koupat v jezeře Milada nebo v rybníku Chlumec na Ústecku. Čistá voda je v jezeře Barbora nebo na koupališti v Oseku na Teplicku. Snížená průhlednost vody je v jezeře Matylda u Mostu, jezera Benedikt a Most jsou bez závad. Na Chomutovsku je voda vhodná ke koupání v Kamencovém jezeře nebo na koupališti ve Vysoké Peci.