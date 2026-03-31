V nemocnici v Ústí je na ORL ambulance biologické léčby, pomáhá s ucpaným nosem

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku v ústecké Masarykově nemocnici otevřela ambulanci biologické léčby. ČTK o tom dnes informovala Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Terapie pomáhá hlavně pacientům s těžkými formami zánětlivých onemocnění, jako je průduškové astma, či s nosními polypy, které se projevují trvale ucpaným nosem, chronickou rýmou, chrápáním.
Biologická léčba působí specificky. Lékaři aplikují pacientovi tzv. monoklonální protilátky blokujících účinek určitých bílkovin, které jsou zásadními spouštěči zánětu. "Monoklonální protilátky v oblasti vedlejších nosních dutin významně potlačují tvorbu polypů, čímž zlepšují kvalitu života pacientů," uvedl přednosta kliniky Karel Sláma.
Specializovaná centra s využitím biologické léčby už provozuje Krajská zdravotní pro revmatologii, gastroenterologii, dermatologii a onkologii. "Biologická léčba je velmi drahá, pacienti, kterých aktuálně máme osm desítek, musí splňovat celou řadu kritérií, které s nimi v ambulanci vyhodnocujeme," uvedl Jiří Hron, jenž se v nové specializované ambulanci bude střídat s další lékařkou. Nasazení biologické léčby znamená podle Hrona revoluční změnu v terapii.
Ambulance má ordinační hodiny v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 14:00. Pacienti by měli, kromě doporučení (žádanky) a aktuální lékařské zprávy, mít za sebou základní vyšetření včetně krevního obrazu.