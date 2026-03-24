V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka s vrtulníkem provedla, splnění požadavků nyní posuzuje Úřad pro civilní letectví. Náklady na stavbu byly bezmála 49 milionů korun. ČTK to řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod niž nemocnice patří.
Důvodem přestavby heliportu byla aktualizace leteckého předpisu vycházející z mezinárodní legislativy. Cílem bylo dovybavit místo technologií, která umožní 24hodinový provoz za viditelnosti ve dne i v noci. Přestavba začala loni v březnu a hotovo mělo být začátkem prosince. Po dobu stavby vrtulník přistával v prostoru u záchranné služby a pacienta převážela sanitka.
Lhůta pro převzetí stavby byla posunuta na 13. ledna 2026. "Důvodem byla realizace doporučeného zesílení nosnosti plochy heliportu na 4,5 tuny. Což se uskutečnilo, termín byl dodržen a k uvedenému datu Krajská zdravotní od dodavatele stavbu převzala," uvedla Kučerová. Heliport je v provozu od února, zatím v denním režimu, tedy od východu do západu slunce.
Pro noční provoz musí být heliport vybaven radionavigací. Přistání a vzlétnutí vrtulníku se podřizuje aktuální meteorologické situaci. Znamená to, že ani ve dne, kdy je hustá mlha nebo hustě sněží, vrtulníky nepřistanou. "A pokud ano, je to na odhadu a odvaze pilota," uvedla mluvčí. Zkoušky vrtulníkem jako jedna z podmínek nočního provozu se uskutečnily v polovině ledna. "Splnění všech požadavků nařízených předpisy nyní posuzuje Úřad pro civilní letectví, který recertifikaci na noční režim uděluje," dodala.
Střešní heliport má ze sedmi nemocnic, které na severu Čech zřizuje Krajská zdravotní, pouze Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Musí být vybaven také automatickým hasicím zařízením a nouzovým východem. Pozemních heliportů se tato nařízení netýkají, hašení mají na starosti hasiči. Povinnost mít heliport, který je provozovaný za viditelnosti také v noci, mají podle zdravotnických předpisů pouze nemocnice, kde je urgentní příjem prvního typu. Krajská zdravotní má takový pouze v ústecké nemocnici. Ostatní mají urgentní příjmy druhého typu, kde stačí heliport provozovaný za viditelnosti ve dne.