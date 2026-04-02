V Neštěmicích v Ústí nabírá dětské pacienty nový doktor, v Chabařovicích hledají

Dětská ordinace v ústeckých Neštěmicích nabírá nové pacienty. Nově v ní bude od příštího týdne ordinovat lékař pro děti a dorost Martin Pánek. Obvod zdravotní středisko v Hluboké ulici opravuje a slibuje rozšíření služeb. Naproti tomu Chabařovice v těsném sousedství krajského města praktika pro děti dál hledají. Město má přitom připravenou ordinaci, zjistila ČTK.
"V posledních letech, kdy odešlo několik lékařů do důchodu a jejich ordinace se zavřely, se dostupnost zdravotní péče pro naše obyvatele výrazně zhoršila," uvedla starostka ústeckého obvodu Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí). Kvůli chybějícímu dětskému praktickému lékaři museli rodiče s nemocnými dětmi dojíždět, a to mnohdy i do jiných měst.
Nová ordinace se otevře po Velikonocích. Může přijmout až 1200 pacientů. Registrace už začala. Kromě ordinace pro děti a dorost bude v Neštěmicích i nová služba, která v krajském městě podle Tomkové samostatně zatím nefunguje. Jedná se o specializované poradenství pro lidi, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého. Také tato služba zahájí provoz v dubnu.
Od května by se pak měly služby rozšířit o ordinaci neurologa. "Rádi bychom pak obsadili ještě jednu ordinaci," doplnila Tomková. Budova zdravotního střediska je v majetku městského obvodu a po letech uzavření se dočkala opravy. V budově bylo nutné vyměnit rozvody, podlahy, stropy i topení. Náklady dosáhnou zhruba tří milionů korun. Obvod opravu hradí ze svého rozpočtu.
Dětského obvodního lékaře hledají v Chabařovicích, kde mají připravenou ordinaci, zhruba dva roky. Potenciální zájemci se mohou hlásit na e-mail vaneckova@chabarovice.cz. V některých městech v Ústeckém kraji nabízejí lékařům či zubařům různé benefity v podobě pozemků či bytů.