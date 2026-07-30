V nové klinice v Ústí instalují jiný chladicí systém, původní se rozbil

V novém pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem instalují nový spolehlivější chladicí systém. Původní technologii v květnu zničila technická závada. Společnost Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice spadá, řeší věc s odborníky na chlazení, dodavatelem technologie i se soudním znalcem pro následné reklamační řízení. Prostory zatím vychlazuje dílčí nepoškozená technologie a mobilní klimatizace. ČTK o tom dnes informovala mluvčí KZ Miloslava Kučerová.
V novém pavilonu J za 1,8 miliardy korun, kde je klinika anesteziologie, perioperační medicíny a jednotky intenzivní péče (KAPIM a JIP), se stala technická závada na hlavním chladicím systému v šestém nadzemním podlaží. Kvůli poruše se přesouval sklad léků. Zvažoval se také přesun operací do jiné budovy v případě velkého horka. Lékaři však přistoupili pouze ke změně časů výkonů na brzké ranní hodiny, kdy jsou teploty i při vedrech snesitelné.
"Rozsah závady bohužel neumožňuje rychlou opravu stávající technologie, systém proto vyžaduje kompletní výměnu. Abychom zajistili spolehlivější provoz, objednali jsme zcela nové technologické řešení, které je již dodáno a od 21.července byla zahájena instalace," uvedla Kučerová.
Namísto původního jednoho velkého zařízení je nový systém nově navržený jako kaskáda menších jednotek, což zajistí vyšší stabilitu a sníží riziko úplného výpadku. "Uvědomujeme si, že tento provizorní stav není ideální, a ujišťujeme, že děláme maximum pro co nejrychlejší zprovoznění nové technologie," dodala mluvčí.
Nový pavilon se otevřel před dvěma lety, stavba začala v roce 2020. Náklady se tehdy odhadovaly na 1,4 miliardy korun a hotovo mělo být do konce roku 2023. Problémy se vyskytly ohledně nosnosti podlah. Nový chladicí systém odhadem vyjde na několik milionů korun.