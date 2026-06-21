V OC Olympia v Teplicích se zřítil strop jedné z prodejen, zranil zákaznici

V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků, jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice, řekla ČTK severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Podle Teplického deníku se zřítila před 10:00 část podhledů v obchodu Reserved a ženu zasypala. "Spadlo to na paní, byla to hodně hlasitá rána. K paní hned přiběhli další nakupující, kteří volali záchranku," popsali událost svědci nehody. Obchod je zavřený, na místě jsou vyšetřovatelé.
Na operační středisko hasičů byla událost hlášena zhruba 9:50, vyjely tam dvě jednotky. "Zřítila se část stropu, ve které byla nainstalovaná světla, hasiči pak ještě odstranili visící části a pokusili se strhnout pár nebezpečných částí, aby ještě něco nespadlo. Zapáskovali tam vstup a pak už to bylo předáno policii," řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.
Policie událost prověřuje. "Žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158," dodala Glogovská.