V panelových domech v Orlické ulici v Ústí nad Labem má vzniknout 92 bytů

Ústí nad Labem chce ve dvou panelových domech v Orlické ulici, které sloužily jako domov pro seniory, vybudovat 92 městských bytů. Plán zahrnuje i vznik 59 parkovacích míst a opatření na snížení energetické náročnosti domů. Vyplývá to z prezentace projektantů, kterou má ČTK k dispozici. Stavební práce jsou naplánované na roky 2026 až 2028, výdaje město už dřív odhadlo na 150 milionů korun. Investici pokryje úvěr od Evropské investiční banky.
Někdejší domov důchodců přešel pod nedaleký domov pro seniory V Klidu. Město přistoupilo ke sloučení na doporučení hasičů a po projednání s Ústeckým krajem. "Objekty, ve kterých již podle nových požárních pravidel musely být ukončeny pobytové služby pro seniory, znovu ožijí. Dáváme jim nové využití ve formě městských bytů, které dnes citelně chybí," uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.).
Projekt v Orlické ulici navrhuje zateplení budov, výměnu oken a dveří, modernizaci vytápění a regulaci teplé vody. Součástí investice bude fotovoltaická elektrárna se systémem, který umožní řídit spotřebu energie. Po dokončení oprav by měla klesnout energetická náročnost budov. Stavbaři budou upravovat i vnitřní dispozice obou domů, převažovat budou byty s dispozicí 2+1.
Byty město nabídne úředníkům, hasičům, policii, zdravotníkům a dalším lidem pracujících v preferovaných profesích. Pokud by se tak neobsadily všechny byty, město je chce nabídnout seniorům jako dostupné bydlení.
V 90. letech minulého století město velkou část bytového fondu rozprodalo, dnes mu chybí. Město v roce 2021 deklarovalo, že chce za deset let vykoupit 600 bytů, o něž přišlo při privatizaci. Zatím opravilo šest bytů v Matiční ulici, 32 bytů vzniklo v bývalé ubytovně v Krásném Březně.