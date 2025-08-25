V parku v Tyršově ulici v Žatci je nové posezení

Opravený park v žatecké Tyršově ulici doplnil nový dřevěný mobiliář k posezení.
Sestava se skládá ze tří dřevěných krychlí a jednoho originálního, umělecky zpracovaného dubového kvádru.
„Celý prostor parčíku je tak nyní kompletně dokončený. Dřevěný mobiliář citlivě doplňuje nedávno vysázené záhony, keře, stromy a trávník. Obyvatelé Žatce tím získali příjemné zákoutí, kde se mohou zastavit i posadit při procházkách nebo při cestě z centra města na sídliště Šafaříkova a do jeho okolí,“ uvedl mluvčí Žatce Tomáš Kassal.