Vstup zajistí turniket s platebním terminálem, bezbariérové WC bude zdarma.
Hotovo by mělo být letos v dubnu.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...
Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....
Policie odvolala pátrání po pohřešovaném čtyřiačtyřicetiletém muži ze Vsetínska. Je v pořádku, uvedli na síti X policisté, kteří o pomoc při pátrání žádali...
Máte pocit, že kudy jdete, tudy zakopáváte o kancelářská ghetta? Že místo toho, aby se stavělo hodně levných bytů, vrážejí developeři peníze do kancelářských budov? Možná vás překvapí, že sháňka po...
Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je...
Novinku v oblasti bydlení rozjela od března havlíčkobrodská radnice. Po prodeji stavebních pozemků a pronájmu parkovacích míst začala prostřednictvím svého aukčního serveru bydlenivhb.cz nabízet i...
Šluknov na Děčínsku dá opět lidem možnost rozhodnout, na co se má využít část městských peněz. Nápady na vylepšení svého okolí mohou uplatnit v rámci dalšího ročníku tzv. participativního rozpočtu.
Část kostela sv. Jiljí v centru Jirkova prošla obnovou. Západní průčelí a severní strana lodi mají novou fasádu, stavbaři také opravili kostelní okna a několik jich udělali úplně nově.
Ve Štětí na Litoměřicku a jeho okolí začala fungovat nová služba – poptávková doprava ŠtěBus.