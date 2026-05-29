V pevnostní městě Terezín začne oprava střech zbrojnice a proviantního skladu

Autor: ČTK
  12:05aktualizováno  12:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek

V Terezíně začne oprava střech dvou objektů, které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlédnou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Pomůžou s výběrem materiálů, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek. Peníze na práce má město od státu a Ústeckého kraje, potíže jsou se získáním projektantů a dodavatelů. Zaznělo to dnes v opraveném Wieserově domě při představení plánu oprav.

Ministerstvo kultury schválilo na záchranu nejvíce chátrajících objektů v pevnostních městech Terezín a Josefov 1,4 miliardy korun. Další peníze přidají kraje a města, celkově tak v programu je 1,73 miliardy korun na opravy šesti objektů, z nichž čtyři jsou v Terezíně. Smlouvu s dodavatelem na opravy proviantního skladu podepsali v Terezíně dnes, několik dnů starý je podpis na smlouvě s dodavatelem rekonstrukce střech zbrojnice, v pondělí předá radnice místo stavbařům, řekl Radek Keřka z radnice.

Nejznámější ze zdevastovaných terezínských objektů jsou Žižkovy kasárny, kde se už před lety zřítila střecha, na opravu čekají. Výběrové řízení se bude v tomto případě vyhlašovat na konci roku. Jako poslední přijde na řadu nemocnice. Hotovo musí být do roku 2028. S financemi pomáhá městu Ústecký kraj. Dotace pokryje 70 procent nákladů. Radnice, která hospodaří s rozpočtem kolem 70 milionů korun a stará se o majetek v hodnotě miliard korun, by na to neměla, řekl starosta starosta města René Tomášek (RESET).

Potíž je sehnat projektanty a zhotovitele staveb. V jednom případě se podařilo firmu získat až napotřetí. Na opravách se nově budou podílet vědci z ČVUT. Zástupce Kloknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko řekl, že instituce bude kontrolovat materiály nebo řešit problémy při rekonstrukcích.

Radnice dnes také představila generel oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Obsahuje i plán oprav hradeb a volných ploch a přehled toho, jak chce radnice město oživit. V havarijním stavu jsou v Terezíně kromě samotných budov zčásti také podzemní chodby a vodní systém.

Na opravy bude čerpat Terezín a Josefov dotace také z ministerstva pro místní rozvoj. Celkem úřad plánuje v desetiletém období vyčlenit na opravu a nalezení nového využití pro oba prostory 1,2 miliardy korun.

Pevnostní města Terezín a Josefov dal v 18. století vybudovat císař Josef II. jako obranu proti vpádům z Pruska. Šlo o komplexy s rozsáhlým podzemím i složitou nadzemní částí, která sloužila k ubytování vojska i vedení bojů. Ve své době představovala špičkový obranný systém, který ale nikdy nebyl prověřen v boji, protože nepřátelé se mu vyhýbali.

Mezi lety 1941 a 1945 nacisté internovali v terezínském ghettu 155.000 Židů z celé Evropy.

