Policie a archeologové zkoumají nález v bývalých kasárnách v Postoloprtech

Autor: ČTK
  14:26aktualizováno  14:26
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na místě nálezu části lidské končetiny v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku pokračuje hloubková sondáž za účasti archeologů, znalce a policie. Podle Krajského státního zastupitelství se nenašlo nic dalšího, co by bylo zásadní. Práce začaly minulý týden a pokračovat mají i tento týden. ČTK to dnes řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Odborníci si podle ní vytyčili prostor, ve kterém provádějí hloubkovou sondáž. "Zatím se tam nic zásadního nenalezlo," řekla.

Archeolog Vojtěch Peksa, zástupce ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, ČTK řekl, že archeologický výzkum dělají odborníci ve spolupráci s policií, konkrétně s Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Bližší informace může poskytnout jen Krajské státní zastupitelství.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil koncem minulého měsíce kvůli nálezu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policie se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny. Kosterní pozůstatky objevili na začátku října dělníci při developerské výstavbě v areálu bývalých kasáren. V části staveniště se kvůli nálezu zastavily práce.

V Postoloprtech vojáci Československé armády v červnu 1945 zabíjeli internované civilní obyvatele německé národnosti. Dne 4. června tam postříleli a v masových hrobech pohřbili nejméně 763 lidí z Postoloprt a okolí. Podle některých odhadů bylo obětí více než 2300. Doušová už dříve uvedla, že zatím nejsou informace potvrzující, že by aktuální nález souvisel s hromadným hrobem. Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, v létě tam začala bytová výstavba.

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