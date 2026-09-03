Chdník vytvoří okruh, jenž turisty provede místy, která zažila orkán Herwart a také kůrovcovou kalamitu či požár.
Stavbu by rezervace chtěla zahájit letos a dokončit ji příští rok.
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Chdník vytvoří okruh, jenž turisty provede místy, která zažila orkán Herwart a také kůrovcovou kalamitu či požár.
Stavbu by rezervace chtěla zahájit letos a dokončit ji příští rok.
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...
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Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...
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Ráno jsme viděli bílou dodávku. Za několik týdnů z ní bude plnohodnotný domov se sprchou, kuchyní, postelí i topením. Vypravili jsme se do výrobního závodu společnosti FullVans v Terešově na...
Občané na podzim roku 2026 v komunálních volbách vyberou nová složení zastupitelstev ve všech obcích Česka. Nepřímo tak rozhodnou i o obsazení postu starosty. Co starostové smějí a nesmějí, jak volba...
Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti bude dnes dopoledne rozhodovat Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním...
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Provoz na D1 u Vyškova byl po noční nehodě kolem 4:45 obnoven. Policie už dopravu neodklání, kolona, která se v místě vytvořila, se bude rozjíždět. ČTK o tom...
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Plánovaná výstavba Rezidence Beskydy se 72 byty vyvolala v Ostravici na Frýdecko-Místecku odpor místních i nově vzniklého spolku Čisté Peřeje. Lidé se obávají zejména znečištění studní vsakováním z...