V Roudnici nad Labem a Žatci se vysazují nové stromy

Čtyři nové jilmy byly vysazeny před budovou domu dětí a mládeže v roudnické Jungmannově ulici.
„Pro jejich umístění do nově vyhloubených záhonů v původní ploše chodníku byla zvolena tzv. skandinávská metoda za použití strukturálního substrátu. Stromům pomůže v lepším uchycení a růstu, podobně jako po celkové rekonstrukci na náměstí 28. října,“ sdělil mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.
Nově vysazené stromy také zkrášlí prostor v centru Žatce za budovou radnice. Pro jejich umístění bude použit tzv. TreeParker systém.
„Jde o unikátní stavebnicové sestavy, které umožňují růst zeleně i v městské zástavbě. Poskytují totiž potřebný objem pro růst kořenů i v místech, kde by běžný strom nemohl přežívat,“ vysvětlil mluvčí Žatce Tomáš Kassal.