V Roudnici nad Labem jsou nově k dispozici sdílená kola

Padesátka kol bude k dispozici na 18 stanovištích od pondělí 13. dubna, zatím ve zkušebním tříměsíčním provozu.
Prvních 15 minut jízdy je zdarma, po uplynutí této lhůty zaplatí cyklisté 25 korun za každých dalších 30 minut.
Používání služby je jednoduché. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci společnosti Nextbike, která kola městu poskytla, zaregistrovat se a poté už jen naskenovat QR kód na kole.
„V souvislosti se startem služby město posiluje i cyklistickou infrastrukturu. Roudnické městské služby právě betonují patky pro několik desítek nových stojanů, které poslouží jak sdíleným, tak i soukromým bicyklům. Podobných, jaké jsou u vchodů do radnice na Karlově náměstí i z Riegrovy ulice,“ sdělil mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.