V Sulejovicích otevřeli první muzeum cihel v Česku, ve sbírce je kolem 800 kusů

V Sulejovicích na Litoměřicku dnes otevřeli první muzeum cihel v České republice. Ve sbírce je kolem 800 kusů. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí film o historii cihlářství. V budoucnu plánuje obec programy pro děti.
Cihlářství v Českém středohoří má bohatou historii. Region byl pro obor významný díky kvalitní hlíně se spraší. Přímo v Sulejovicích byla založena cihelna před 180 lety v roce 1846. Obec patřila pod lovosické panství rodu Schwarzenbergů, kteří podporovali místní průmyslový rozvoj včetně cihlářské výroby. Objekt už v současnosti neexistuje, ale unikátní kolkované cihly s erbovním znamením rodu nebo písmenem S místní léta schovávali. "Poté, co jsme přesunuli poštu do přízemí, zůstalo celé nevyužité první patro obecního úřadu a navíc máme dvůr. Kamarádi měli sbírku cihel doma a na její rozšiřování neměli prostory, tak vznikl nápad na muzeum, který zastupitelé podpořili," řekl ČTK starosta Jan Masopust (nez.).
Příprava trvala zhruba rok, mezitím lidé přinášeli na úřad cihly. "Dovezli nám je i z Egypta, takže už nemáme jen z okolí, ale ze všech okolních i vzdálenějších zemí," uvedl starosta. Nejstarší cihla je podle ředitele muzea Jakuba Kocha z roku 1765. "Zajímavé jsou všechny cihly. Není to jen o starých kouscích se zajímavými kolky, což jsou cihlářské značky, ale jsou tu cihly s jedinečnou hodnotou. V cihlářství dřív pracovali lidé méně nadaní, méně zdatní, a tím pádem vytvářeli chyby," uvedl starosta.
V řadách cihel, které jsou i venku na dvoře úřadu, najdou pozorní turisté cihly s obrácenými písmeny a různými vadami. Ceněné jsou mezi sběrateli kusy, na kterých je stopa zvířete nebo otisky prstů. U cihel jsou štítky s místem původu. Nechybí ani ukázky historických forem a předmětů, dokumenty k nákupu a původu cihel, jiné cihlové výrobky a moderní cihly pro stavební průmyslu.
Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést s sebou mohou lidé i cihlu do sbírky.