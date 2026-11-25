Před radnicí v Teplicích dnes odhalili část tramvajových kolejí s pamětní plaketou, která připomíná, že první pravidelný meziměstský provoz v českých zemích byl mezi Teplicemi a Dubím. Tramvajová doprava fungovala v letech 1895 až 1959, pak byly tramvaje nahrazeny trolejbusy a následně přibyly autobusy. Ambicí města je mít co nejméně emisní městskou hromadnou dopravu, řekl přítomným náměstek primátora Adam Souček (Volba pro Teplice).
Teplice patřily mezi průkopníky elektrické tramvajové dopravy v českých zemích. "Tramvaje jsou pro lidi atraktivní, tak jsme chtěli tady nějakou připomínku mít. Pátrali jsme, zda by se nepodařilo kus historických kolejí najít," řekl Souček. O jedné věděl Zdeněk Dundr z ústeckého muzea, který v Teplicích prožil dětství. "Byla to náhoda. Na rodinné oslavě se ocitl pán, který pracoval v dopravních podnicích v Teplicích. Ptal jsem se ho, zda o něčem neví. No a on se po čase ozval, že má originální kus," uvedl Dundr.
Někdo si podle Součka vzpomněl, že se kolejnice po rozebrání vozily do Liberce. V tamním muzeu také jednu našli. Díky tomu jsou před magistrátem dvě kolejnice s cedulkou uprostřed. Zavzpomínal nad ní Jan František. "To byl zvuk našeho dětství, když tramvaj jela od školy, drnčely kostky," řekl. "Bydlel jsem v Dubí, když jsme se vydali do Teplic, tak tramvají," uvedl. Dodal, že jeho rodiče často vyprávěli o romantických letních jízdách v otevřených vozech. S tramvajemi má František spojeno mnoho historek. "Jednou jsme byli ve vlečném voze s kamarádem. Zdálo se nám, že jedeme rychle, tak mi kamarád řekl, abych plivl na sklo, jestli se to vrátí. Udělal jsem to. Když jsme zastavili, průvodčí mě vytáhl za ucho ven z vozu," řekl s úsměvem.
V Teplicích v současnosti jezdí na většině linek trolejbusy včetně parciálních, tedy vybavených baterií, které míří do míst bez troleje. Dvě poslední linky jsou autobusové. "Až za sedm osm let autobusy zastarají, bude vhodné je nahradit elektrobusy. Zakládáme si na tom, aby v lázeňském městě byla doprava co nejvíce bezemisní," uvedl Souček. Další naftové autobusy slouží jako záložní vozidla.