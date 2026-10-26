V Teplicích podepsalo koaliční smlouvu ANO a Volba pro Teplice

Autor: ČTK
  12:22aktualizováno  12:47
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| foto: ČTK

V Teplicích dnes podepsali koaliční smlouvu primátor Jiří Štábl za ANO a Petr Slavíček za Volbu pro Teplice. Tato dvě uskupení budou pokračovat ve spolupráci, kterou zahájila na magistrátu v lednu 2025. Vítězní občanští demokraté budou v opozici. Koalice bude mít v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Štábl zůstane primátorem. Hnutí ANO získá také místo jednoho uvolněného náměstka, tedy s nárokem na plnou finanční odměnu.

Místo prvního náměstka primátora a dalšího uvolněného náměstka obsadí Volba pro Teplice. Prvním náměstkem zůstane Slavíček, dalším za Volbu pro Teplice bude Adam Souček. Uvolněným náměstkem za ANO bude Petr Kohout. Rada města bude mít devět členů, a to pět za ANO a čtyři za Volbu pro Teplice. Ustavující zastupitelstvo svolal primátor na 3. listopadu.

Koaliční smlouva obsahuje programové priority, pravidla spolupráce a návrh personálního obsazení. Primátor bude mít nadále v gesci sociální oblast a městkou policii a město bude zastupovat navenek. Slavíčkovi zůstane životní prostředí, veřejný prostor a nově technické služby, které má koalice v plánu zřídit. Kohout bude mít na starosti školství, sport a kulturu a Souček bude náměstkem pro dopravu a smart city. Oproti předchozímu volebnímu období bude mít rada o jednoho uvolněného náměstka méně. Návrhy na jména dalších členů rady zveřejní koalice na zastupitelstvu.

Založení technický služeb města považuje koalice za prioritu stejně jako úpravu centra města. "Budeme pokračovat v obnově zámecké plovárny, rádi bychom zahájili stavbu parkovacího domu v Alejní ulici a připravili projekty parkování u aquacentra a nemocnice," uvedl Štábl. Mezi priority patří také cyklistická doprava a stavba noclehárny pro bezdomovce.

Důvodem pro založení technických služeb je podle Slavíčka nespokojenost s tím, jak je dnes poskytuje externí dodavatel, hlavně ohledně péče o zeleň a údržbu chodníků. "S vlastními lidmi dokážeme služby dělat kvalitněji," řekl. Dva roky podle Slavíčka potrvá příprava, na začátku roku 2029 by bylo možné spustit činnost podniku, do kterého bude město zařazovat služby postupně tak, jak budou končit smlouvy. Svozu odpadu se novinka nedotkne, protože v tomto případě má radnice podepsanou pětiletou smlouvu. Svoz odpadu zatím zůstává bezplatný.

Na sociálních sítích lidé debatovali o tom, proč se Volba pro Teplice nespojila s ODS. "Vnímám některé možné rozčarování nebo překvapení našich voličů, že jsme se rozhodli jít do koalice s hnutím ANO, přestože jsme to deklarovali už před volbami," uvedl Slavíček. Volba pro Teplice se na programu podle něj více shoduje právě s ANO. "Já bych chtěl poprosit naše voliče, aby nás hodnotili podle práce, kterou děláme pro Teplice. Nemyslíme si, že pokud bychom hledali spojení s ODS, znamenalo by to změnu ve fungování města a k tomu, jak se k věcem přistupuje," řekl.

Komunální volby v Teplicích vyhrála těsně ODS, získala deset mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty. Třetí Volba pro Teplice bude mít sedm zastupitelů. Čtvrtá SPD má jeden mandát. Voleb se zúčastnilo 31,92 procenta voličů.

Štábl je teplickým primátorem od roku 2022. Ukončil skoro třicetileté období, kdy město vedli politici občanských demokratů, nejprve Jaroslav Kubera a poté Hynek Hanza. Po minulých komunálních volbách jím vedené ANO uzavřelo koalici s ODS a Štábl se stal primátorem a Hanza náměstkem. Na začátku ledna 2025 vypověděla ODS koaliční smlouvu s odůvodněním, že ANO nedodržuje závazky. Rozdílně hlasovala ODS a ANO při rozhodování o stavbě venkovního koupaliště, kterou město připravovalo několik let. Podle Hanzy byla stavba v koaliční smlouvě. Zatímco občanští demokraté hlasovali pro stavbu, ANO bylo proti. ANO se poté spojilo s Volbou pro Teplice.

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