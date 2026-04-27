V Teplicích rozšířili zákaz parkování dodávek

Rozšíření zákazu se dotkne vybraných obytných zón, má zde zlepšit parkovací situaci.
„Přistupujeme k tomuto kroku mimo jiné na základě podnětů občanů, kteří dlouhodobě upozorňují na nedostatek parkovacích míst. V ulicích často parkují firemní dodávky a další nákladní vozidla, která zabírají místa rezidentům,“ popisuje náměstek pro dopravu Tomáš Hadviga (ANO).
Řidiči nákladních vozidel se se zákazem nově setkají například v okolí autobusové zastávky Novosedlice – Lípa, v některých ulicích pod Doubravskou horou či třeba v ulici Panorama. Celý přehled dotčených lokalit je k dispozici na webu Teplic. Zákaz má platit v době od 18 do 6 hodin.
„Pro nákladní vozidla do 3,5 tuny budou určena vybraná parkovací místa například v ulicích Topolová, Novoveská a dalších vytipovaných lokalitách. Dopravní značení bude instalováno do konce března a do spuštění opatření zůstane zakryto,“ doplňuje mluvčí města Adina Sedláková.
Již dříve zavedený zákaz nočního stání pro nákladní vozidla v Nové Vsi, na který současná opatření navazují, se podle mluvčí Teplicím osvědčil. „Město zde proto ponechává dosavadní režim beze změny,“ upozorňuje Sedláková.