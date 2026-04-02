V Teplicích v létě proběhne oprava ulice Čelakovského

Část Čelakovského ulice v Teplicích se v létě dočká rekonstrukce.
Práce budou probíhat v úseku mezi ulicemi Chelčického a Jungmannova.
„Projekt počítá s celkovým rozšířením prostoru a novým uspořádáním jednotlivých částí ulice. Uliční profil bude nově členěn na vozovku, parkovací stání a komunikaci pro pěší,“ uvedla mluvčí Teplic Adina Sedláková.
Zahájení oprav by mělo začít v červenci, hotovo má být na konci října.
Nyní v lokalitě probíhá kácení pěti javorů, po dokončení obnovy Čelakovského ulice budě v místě vysázeno šest stromů, opět javorů.