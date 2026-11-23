Krušnohorské divadlo v Teplicích zkouší ojedinělou inscenaci Via sudetica. Propojuje divadlo, tanec, zpěv a symfonický orchestr v originálním příběhu na téma Vánoc zasazeného do kraje pod Krušnými horami. Vlastní divadelní představení, kde bude na 150 účinkujících, uvede divadlo 20. prosince po více než třiceti letech. ČTK to dnes řekl ředitel Domu kultury Teplice Petr Šíla.
S nápadem udělat vlastní představení přišel sám ředitel. "Máme umělecká studia. Vystupovat budou členové kurzů od nejmenších dětí po dospělé a Severočeská filharmonie," uvedl ředitel. "Skupina neprofesionálních herců by do budoucna mohla v divadle zkoušet pravidelně nějaké inscenace," dodal.
Velká vánoční symfonická groteska je podtitul představení, které má ambice stát se součástí severočeského adventu. "Obliba Rybovy České mše vánoční dokazuje, jak silně v nás stále rezonuje poetika vánočních koled a pastorel, jejich prostá radost, laskavý humor i schopnost vyprávět velký příběh prostřednictvím obyčejných věcí. Právě z této tradice vyrůstá také Via sudetica. Její poetiku a hudebnost však rozvíjí do podoby výpravného jevištního díla, které k hudbě přidává divadelní příběh, tanec a výraznou vizuální složku. Nejde o soupeření s oblíbenou klasikou, ale o její tvůrčí pokračování v žánrově výrazně bohatším pojetí," uvedl Šíla.
Kurzisty na jevišti doplňuje taneční uskupení V Suchu Company, pěvecký sbor Collegium hortense a Severočeská filharmonie Teplice. Ústřední zápletku rozehrává útěk Svaté rodiny před králem Herodem. Ježíšek, Marie a Josef, kteří mají s podobnými vánočními peripetiemi již bohaté zkušenosti, se tentokrát rozhodnou vydat poněkud netradiční cestou, a to přes Krušné hory a údolí do Českého středohoří. Na své pouti se musí vypořádat s byrokracií českého království, nečekanými setkáními i řadou kuriózních situací. Do jejich příběhu navíc vstupují historické osobnosti regionu, například Giacomo Casanova z Duchcova nebo významný teplický starosta a skladatel Josef Wolfram.
Za hravým, místy groteskním vyprávěním se skrývají témata, která k Vánocům neodmyslitelně patří, jako je naděje, sounáležitost, lidskost a hledání místa, kde se můžeme cítit doma. Inscenace zároveň připomíná bohaté kulturní dědictví severních Čech a představuje zdejší historii s nadhledem, ale také s úctou a hrdostí.
Premiéra představení pro veřejnost bude 20. prosince. Další představení je určeno pro školy. Do budoucna by mohlo divadlo inscenaci uvádět vždy před vánočními svátky, a to na různých místech Ústeckého kraje i celé republiky. „Chceme ukázat, že i v našem regionu mohou vznikat velké a ambiciózní inscenace, které osloví široké publikum. Zároveň nám záleží na tom, aby naše divadlo bylo místem, kde ožívají příběhy a kulturní dědictví našeho kraje. Věřím, že Via sudetica nabídne divákům silný zážitek a třeba položí i základy nové tradice výpravných vánočních představení," řekl ředitel.