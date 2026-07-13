V teplické nemocnici otevřelo oddělení jednodenní chirurgie

„Dominantně zde budou prováděny artroskopické ortopedické výkony (miniinvazivní zákroky uvnitř koubů - pozn. red.) a také menší operační zákroky z oboru chirurgie,“ uvedl Martin Sessek, ředitel nemocnice a primář zdejšího chirurgického oddělení. „Dojde ke zkrácení čekací doby na plánované operace a také zkrácení doby hospitalizace,“ doplnil.
Oddělení se skládá z lůžkové části a dvou operačních sálů. „Lůžková část poskytuje zázemí pacientům v podobě deseti standardních lůžek, z nichž jsou čtyři monitorovaná a jedno lůžko je nadstandardní,“ popsala Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní (KZ), pod kterou teplický špitál spadá. Operační sály jsou pak vybaveny nejmodernější technikou včetně artroskopické věže – zařízení pro již zmíněné artroskopické výkony.
„KZ rozšířila své portfolio zdravotních služeb o další specializované pracoviště, od něhož očekávám díky jeho zaměření efektivní provoz a v rámci nemocnice rozšíření možností při plánování operací. Pacienti jistě ocení časový benefit, kdy po výkonu do 24 hodin, většinou však ještě týž den odcházejí domů,“ dodal generální ředitel KZ Tomáš Hrubý.
Financování rekonstrukce bylo zajištěno z krajské dotace.