V teplické Pražské ulici budou řídit provoz semafory

V Pražské ulici bude od 16. do 30. listopadu provoz řízen kyvadlově semafory.
Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky.
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V Pražské ulici bude od 16. do 30. listopadu provoz řízen kyvadlově semafory.
Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky.
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