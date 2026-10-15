Chystané práce jsou součástí stavebních úprav, které v objektu probíhají už delší dobu. „V této fázi se jedná o druhou etapu rekonstrukce,“ uvedla ředitelka muzea Jana Ličková. Plánované opravy navazují na práce, při nichž se řešily například podlahové konstrukce, elektroinstalace nebo zachování historických dřevěných prvků.
Ve zrekonstruovaných prostorách pak vznikne nová stálá expozice, věnovaná historii regionu. „Budeme moci zpřístupnit další rozsáhlou expozici Teplicko od pravěku k napoleonským válkám,“ nastínila Ličková.
Muzeum ji chce pojmout moderním způsobem, expozice nebude založena jen na klasickém vystavování předmětů ve vitrínách. Při prohlídkách bude možné zapojit více smyslů. Příchozí se například budou moci dotýkat některých předmětů a lépe tak poznat jejich podobu či fungování.
Návštěvníci muzea by podle Ličkové neměli plánované stavební úpravy výrazně pocítit. Dotčené prostory totiž nejsou součástí současných prohlídkových tras.
Oprava místností ve třetím patře se nyní připravuje, probíhá soutěž na zhotovitele. Jaká bude cena prací, zatím není jasné. „Vyjde z vítězné nabídky v rámci soutěže,“ uvedla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který je zřizovatelem teplického muzea a který bude opravy financovat. Stejně tak zatím není známo ani to, kdy práce začnou a skončí.