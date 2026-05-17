Předseda Ústavního soudu ČR Baxa v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Autor: ČTK
  0:10aktualizováno  15:35
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa dnes na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se dnes účastnili také prezident Petr Pavel, politici, diplomati, skauti.

"Dnešní doba bolestně připomíná svět před devadesáti lety. Stahující se mračna," uvedl Baxa. Řekl také, že si některé státy a jejich představitelé "uzurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodiní". "Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu," řekl. Někteří lidé proto už nevěří nikomu a ničemu, míní Baxa. "Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován. Není to zprvu tak viditelné a nápadné," varoval ústavní činitel.

Veřejnost vyzval, aby pozorně naslouchala výrokům lhářů. Dnes podle něj působí nezřetelněji než v minulosti a sice slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost, přitom se mezi řádky jejich výroků skrývá útok na základní hodnoty a instituce, které je chrání. "To je rolí každého z nás, stejně jako nebýt lhostejní a být připraveni k jejich obraně," dodal Baxa.

Baxa se ve svém projevu zaměřil také na roli práva v době nacismu. "Jak snadno zradili všechno, co je smyslem a podstatou práva," řekl o tehdejších soudcích, prokurátorech či zákonodárcích, kteří dali svou erudici do služeb nacistického režimu. Norimberské rasové zákony označil za normativní systém vytvořený k legalizaci zla. "Paragraf za paragrafem odebíral lidským bytostem občanství, majetek, svobodu i důstojnost. A na samém konci i život," řekl Baxa.

Tryzny se účastnil prezident Pavel. Na síti X apeloval, aby společnost nebyla lhostejná k minulosti, a uvedl, že je odpovědné si ji pravidelně připomínat. "Pokud začneme přehlížet projevy nenávisti, relativizaci zla nebo snahy o přepisování historie, riskujeme, že se z ní nikdy nepoučíme," zdůraznil Pavel.

O svůj příběh se v projevu podělila i pamětnice Michaela Vidláková, která se do Terezína i s rodiči dostala v šesti letech. Patří tak mezi nejmladší pamětníky doby. "Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím, čemu všemu jsem se tady před 81 lety dočkala oné šťastné chvíle osvobození, dokonce s oběma rodiči," řekla Vidláková. Významnou roli v tom, že všichni tři přežili, sehrála dřevěná hračka, kterou pamětnici vyrobil její otec. Právě na ní demonstroval, co jeho ruce umí, a v Terezíně pak zastával práci tesaře, ačkoli původně byl odborník na zpracování kožešin. Zůstat mohly i Vidláková s matkou.

"Nemá smysl si dnes nalhávat, že se to už nemůže opakovat, že nacismus byl poražen," řekla pamětnice. Svět se překonanou hrůzou nezlepšil, uvedla. "Války pokračují, terorismus narůstá, nenávist se šíří," doplnila Vidláková a připomněla útok Hamásu v jižním Izraeli v říjnu 2023. Na závěr uvedla, že bude trvale bojovat proti antisemitismu.

Vzpomínková akce organizovaná Památníkem Terezín se koná pravidelně třetí květnovou neděli. Projevu předsedy Ústavního soudu předcházelo kladení věnců na Národním hřbitově. Program zahrnující křesťanskou a židovskou modlitbu či vystoupení pěveckého sboru Puellae cantantes odpoledne uzavřelo hudební matiné v předsálí kina Malé pevnosti. Na pietní shromáždění dohlíželi policisté. Mluvčí památníku Stanislav Lada odhadl, že se piety účastnilo kolem 3000 lidí. ČTK a Českému rozhlasu řekl, že letošní návštěvnost odpovídá dobrému počasí.

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35.000 lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

