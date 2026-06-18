V Terezíně vystavují karikatury meziválečné doby slavných českých výtvarníků

V Malé pevnosti v Terezíně dnes začala výstava děl významných českých karikaturistů od období první republiky až po léta poválečná. Právě karikatura byla v meziválečné společnosti mimořádně důležitým nástrojem veřejné debaty, odvážní autoři zesměšňovali politiky, legraci si svými autoportréty dělali i sami ze sebe. Na stěnách visí díla od Josefa Čapka nebo karikatury Picassa, Havla a Kafky od Adolfa Hoffmeistera.
"Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje. Ale na výstavě jsou i věci předválečné, na kterých je jasně vidět, o co si doba říkala. To, co následovalo, je přímo s Terezínem spojené, přišla perzekuce, válka. To spojení tam je, ale my se musíme naučit ho vidět a jasně se postavit tomu, s čím nesouhlasíme," řekl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.
Zastoupena jsou protinacistická a protifašistická témata na dílech, která přímo vznikala v Terezíně, jako je vězeňská karikatura Františka Bidla nebo skici hlav vězňů od Bedřicha Fritta. "Umělecká činnost tvůrcům umožňovala přežít, i když se tím vystavovali obrovskému nebezpečí," uvedl jeden z kurátorů výstavy Jan Štíbr.
Karikatury jsou jistým komentářem doby, ukazují vztah autorů k dění kolem. "Zároveň jsou to pořád aktuální záležitosti. Dnešní optikou se lze vracet do minulosti. V karikaturách se nezrcadlí jen protiválečné vidění světa, ale je to i o obyčejném lidském pohledu na druhého, třeba o tom, jak Jan Zrzavý zrovna něco opravuje (autorem karikatury je Vlastimil Rada)," uvedl Štíbr. Lidé podle Roubínka mohou sledovat zručnost výtvarníků, ale i to, jakou roli hraje satira a humor v dané době.
Výstava ukazuje rozmanité podoby karikatury od portrétní, místy téměř laskavé stylizace osobností, až po ostrou politickou satiru, jejímž cílem bylo vyvolat polemiku, posměch či kritickou reakci veřejnosti. Zvláštní pozornost je věnována proměnám politické karikatury po roce 1948, kdy se tato tvorba stává výrazně poplatnou dobové ideologii. Součástí výstavy je katalog obsahující medailonky jednotlivých autorů, bohatou obrazovou dokumentaci i texty mapující vývoj české politické karikatury ve sledovaném období. Přístupná je výstava v běžné otevírací době Malé pevnosti do konce srpna.