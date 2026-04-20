V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi. Klientky se do Domu sv. Anny přestěhovaly z panelového domu v Orlické ulici v Ústí nad Labem, kde byl kromě pobytové služby pro matky i domov pro seniory. Město tam chce vybudovat byty. Ústecká charita, která měla prostory v pronájmu, proto koupila dům v Trmicích. ČTK o tom dnes informovala ředitelka charity Martina Jonášová.
Koupě domu a jeho rekonstrukce vyšla na 28 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace. "Podmínkou dotace byly energetické úspory, takže tam máme fotovoltaiku," podotkla Jonášová. V budově vzniklo zázemí pro 16 maminek a až 35 dětí. Vznikly prostory pro zaměstnance, klientky mají k dispozici lůžka, kuchyň, sociální zařízení, mohou si vyprat oblečení a trávit čas na zahradě s altánem.
Azylový dům nenabízí matkám v tíživé životní situaci jen střechu nad hlavou, ale hlavně podporu na cestě k novému začátku. Klientky mohou pobytovou službu využívat maximálně rok. "Měly by se postavit na vlastní nohy," řekla ČTK zástupkyně vedoucí Domu sv. Anny Andrea Bláhová. Sociální pracovníci matkám pomáhají hledat bydlení a práci. Radí jim, jak napsat životopis a jak se chovat u pohovoru. Učí je také komunikovat se školami, vyhledávat doučování pro děti a podobně.
Klientky se do nového azylového domu přestěhovaly minulou středu. V současné době v něm je 14 maminek, podle Bláhové převládají ženy se třemi až čtyřmi dětmi. Mezi klientkami jsou i starší matky s jedním dítětem. V azylovém domě nacházejí zázemí také mladé matky, které otěhotněly v dětském domově.