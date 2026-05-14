V ulicích Chomutova končí sdílené koloběžky

Podle náměstka primátora Martina Bociana (Nový sever) město nikdo s nabídkou další spolupráce neoslovil.
Sdílené koloběžky se v ulicích Chomutova poprvé objevily před třemi lety. K dispozici byly veřejnosti během letních prázdnin.
Přestože bylo ve městě vyhrazeno několik desítek stanovišť pro jejich legální parkování, obyvatelé si často stěžovali na stroje pohozené mimo tato místa i na bezohlednou jízdu uživatelů.
Magistrát však zdůrazňuje, že tyto stížnosti nebyly důvodem k ukončení provozu.
V budoucnu by město chtělo dát prostor spíše sdíleným kolům, jež se osvědčila v Klášterci nad Ohří nebo v Mostě.
V souvislosti s tím Chomutov plánuje také úpravu a modernizaci vnitroměstských cyklotras.