V ulicích Šluknova jsou nové nádoby na použitý olej

Ve Šluknově na Děčínsku bylo rozmístěno několik nádob na použitý kuchyňský olej a tuk.
Lidé je najdou v Pivovarské, Budišínské, Lužické a Rumburské ulici a v ulici Dr. Edvarda Beneše poblíž pramene Knížecí.
V části Nové Hraběcí se nacházejí poblíž turistického rozcestníku Nové Hraběcí, v části Rožany u starého mlýna a u autobusové zastávky Bytex.
V Království jsou k dispozici u ubytovny a poblíž kostela sv. Vavřince a v Kunraticích nedaleko domu s evidenčním číslem 2.
Jedlé oleje a tuky z domácností lze do speciálních popelnic ukládat v uzavřených plastových nádobách, například v PET lahvích.
Do popelnic nepatří technické, průmyslové a jiné syntetické oleje či komunální odpad.