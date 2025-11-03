V ústecké části Krásné Březno nesmějí v noci parkovat dodávky

V ústecké části Krásné Březno začal platit zákaz parkování dodávek v nočních hodinách.
Magistrát tak reaguje na stížnosti obyvatel, kteří dlouhodobě poukazují na nedostatek parkovacích míst.
Zákaz bude platit od 20 do 6 hodin pro vozila s výškou nad 1,9 metru.
Cílem místní radnice je zlepšit dostupnost parkovacích míst pro místní obyvatele a zajistit lepší průjezdnost vozidel integrovaného záchranného systému.
Zákaz se týká ulic Vojanova, V Háji, U Zoologické zahrady, V Oblouku, Přemyslovců, Dvojdomí, Anežky České, Dr. Horákové, Žežická, Neštěmická (u domu č. p. 1 a 3).
Podobné opatření už platí ve čtvrti Dobětice, město chystá zákaz i v dalších lokalitách.